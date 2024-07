Eindelijk goed nieuws op huizenmarkt: aantal verkochte huizen neemt toe

Voor mensen die dringend op zoek zijn naar een huis is er nog hoop: het vertrouwen in de huizenmarkt lijkt namelijk steeds meer toe te nemen. Een combinatie van een stabiel blijvende hypotheekrente en stijgende lonen zorgt voor een toename in het aantal verkochte huizen, meldt De Gelderlander.

Uit cijfers van woningmarktdatabureau Calcasa blijkt woensdag dat er in de eerste drie maanden van dit jaar 50.000 huizen zijn verkocht. En dat terwijl de prijzen blijven stijgen. In de twee jaar hiervoor nam het aantal verkochte woningen juist per kwartaal af. Omdat er nu meer verkocht wordt neem het aanbod verder toe en lijkt de woningmarkt eindelijk wat meer in beweging te komen, aldus de krant.

Stijgende huizenprijzen

Zoals gezegd stijgen de huizenprijzen ook: het CBS en het Kadaster meldden deze week een toename van 8,6 procent in een jaar tijd, op basis van alle verkochte woningen. Calcasa zag in de eerste drie maanden een prijsstijging van 5,5 procent, en rekent voor het tweede kwartaal op een stijging van 8,8 procent op jaarbasis. Vooral de woningen tot 150.000 euro worden rap duurder, daar is een stijging van 8,4 procent te zien in het eerste kwartaal. De woningen van meer dan een half miljoen zijn 2,4 procent duurder geworden.