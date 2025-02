Fors meer hypotheekaanvragen in aanloop naar renteverhogingen

Huizenkopers en verbouwers stonden afgelopen maand in de rij voor een hypotheek. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) steeg het aantal aanvragen in januari met bijna 28 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De aangekondigde renteverhogingen van hypotheekaanbieders lijken een belangrijke reden voor deze plotselinge piek.

In totaal werden vorige maand 47.108 hypotheekaanvragen verstuurd via HDN, een organisatie die het kredietproces digitaliseert. De piek was vooral merkbaar in de tweede en derde week van januari. Daarna zakte het aantal aanvragen weer naar een niveau dat vergelijkbaar is met vorig jaar. “We zien duidelijk dat mensen hun hypotheek nog snel wilden vastzetten voordat de rentes verder zouden stijgen,” aldus HDN.

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Nieuwe records onder huizenkopers

Vooral mensen die een woning kochten, waren verantwoordelijk voor de stijging. In januari vroegen zij samen 27.983 hypotheken aan, wat een nieuw record betekent. De vorige piek stond op ruim 23.000 aanvragen in januari 2020. Opvallend is dat ook het gemiddelde leenbedrag flink is toegenomen: dat lag vorige maand op 368.236 euro, een stijging van 9,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Niet alleen de hypotheekbedragen stijgen, ook de gemiddelde woningwaarde blijft oplopen. In januari bedroeg de marktwaarde gemiddeld 511.031 euro, bijna 12 procent hoger dan vorig jaar. Dit duidt erop dat de huizenprijzen, ondanks eerdere verwachtingen van stabilisatie, nog steeds in de lift zitten.

Meer geld voor verbouwingen

Niet alleen huizenkopers, maar ook verbouwers leenden fors meer. Volgens HDN werd er voor renovaties en verduurzaming gemiddeld 84.542 euro geleend, een stijging van bijna 14 procent. Daarnaast bleek bijna een op de drie hypotheekaanvragen bedoeld om een bestaande lening te verhogen.

Met deze ontwikkelingen lijkt de hypotheekmarkt nog altijd in beweging, gedreven door de angst voor oplopende rente en de alsmaar stijgende woningprijzen.

ANP