Huizenprijs stijgt opnieuw fors: nu 11,5% hoger dan vorig jaar

De prijsstijging van de gemiddelde bestaande koopwoning zette ook in de eerste maand van 2025 door, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De prijzen lagen in januari 11,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Kopers moesten vorige maand gemiddeld 474.534 euro neerleggen voor een koopwoning.

In december vorig jaar werd een bestaande koopwoning al bijna 11 procent duurder en over heel 2024 stegen de prijzen met 8,7 procent. Ten opzichte van december 2024 werden woningen in januari 1,6 procent duurder.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna daalden de prijzen enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen weer. In januari lagen de prijzen gemiddeld 9,4 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

De vraag naar woningen op de krappe huizenmarkt blijft groot, blijkt uit het aantal transacties. Volgens het Kadaster wisselden in januari 17.907 woningen van eigenaar. Dat is bijna 24 procent meer dan een jaar eerder.

Nieuwbouw

Woningmarktexperts wijzen al lange tijd op het grote belang van nieuwbouwwoningen voor het op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt. Doordat kopers meer kunnen betalen en er nog altijd weinig huizen te koop staan, blijven de prijzen stijgen. Ook kunnen kopers door de gestegen salarissen en de lichte daling van de hypotheekrente meer geld lenen.

Het kabinet wil de komende jaren structureel 100.000 woningen per jaar laten bouwen, maar die doelstelling blijft voorlopig uit zicht. De verwachting van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is dat er ook dit jaar te weinig woningen bijkomen. Pas in 2027 zal het aantal naar 100.000 woningen stijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP