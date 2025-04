Steeds meer starters kopen huis met geld van ouders

Starters op de woningmarkt krijgen steeds vaker financiële hulp van hun ouders bij de aankoop van een huis. Dat blijkt uit recente cijfers van ING. In een eigen analyse waarschuwen deskundigen van de bank vrijdag dat deze schenkingen bijdragen aan het verder opdrijven van de huizenprijzen.

Van de starters in 2024 kreeg ongeveer een derde een schenking van ouders of schoonouders om een huis te kunnen kopen, staat in een onderzoek dat eerder deze maand verscheen in opdracht van de Rijksoverheid. In 2021 was dat nog minder dan een kwart.

Meer eigen geld ingebracht

Daarnaast brengen starters zelf ook steeds meer spaargeld in. ING baseert zich hiervoor op eerdere schattingen van makelaarsvereniging NVM. Gemiddeld legden starters vorig jaar zo'n 45.000 euro eigen geld op tafel, tegenover 35.000 euro in 2020. Volgens de kenners van ING kunnen sommige huishoudens dankzij de schenkingen meer bieden, wat de prijzen verder opstuwt. Ook andere woningzoekers, die geen financiële hulp krijgen, moeten daardoor dieper in de buidel tasten om een huis te kunnen bemachtigen.

