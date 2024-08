Huis verlaten nog moeilijker als huisdier niet mee kan, daarom helpt deze stichting

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld en je eigen veiligheid in het gedrang komt, dan is het vreselijk moeilijk om huis en haard te verlaten. Het wordt nog lastiger als je een huisdier hebt en deze niet mee kan omdat de hond, kat, vogel of anders niet welkom is in een opvanghuis. Stichting Mendoo ondersteunt deze slachtoffers en hun huisdier. Ze zoeken een plek waar ze wel naartoe kunnen vluchten.

Voor Kim (echte naam bekend bij de redactie) is het een herkenbare situatie. "Ik heb mijn rottweiler al 3 jaar, het is mijn alles. Toen in thuis weg moest vanwege de onhoudbare situatie heb ik gezocht naar een opvanghuis waar de hond ook mee mocht." Als hij niet had mee gemogen, was ze waarschijnlijk niet weggegaan thuis, vertelt ze aan Hart van Nederland. "Hij heeft me door heel veel slechte periodes geloodst."

Rianne Haaijema van Stichting Mendoo vindt de mogelijkheid om het huisdier mee te nemen ontzettend belangrijk. "Dit is heel belangrijk omdat een dier soms door de andere partij als drukmiddel wordt gebruikt. Een huisdier wordt ingezet om iemand onder druk te zetten."

Honden, katten en vogels

In het opvanghuis waar Kim verblijft, zijn 20 crisiskamers, 22 appartementen en 4 honden, 12 katten en vogels. De dieren mogen alleen op de kamers en in een soort ontmoetingsruimte, legt Martina, begeleider bij het opvanghuis, uit. "Het gaat goed en we zien dat het de bewoners steun geeft."

Ik ben heel blij dat ik de zwaarste periode samen met mijn hond heb kunnen doorkomen. Kim

Voor Kim is het echt een oplossing. "Hier in het huis waren ze in het begin bang voor hem, maar hij is inmiddels de hondenkoning geworden. We houden ons aan de spelregels, dieren op de kamer en aan de lijn. Ik heb inmiddels een nieuw onderkomen gevonden, maar ik ben heel blij dat ik de zwaarste periode samen met mijn hond heb kunnen doorkomen."