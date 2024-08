Kellie gaat viral met afscheidsvideo van parkiet: 'Er zijn wat traantjes geweest'

Stel: je vogel heeft te weinig ruimte in huis of je moet jouw beestje om een andere reden afstaan. Je kan hem dan natuurlijk naar een asiel brengen, maar Kellie uit Almere bracht hem juist naar een dierentuin in Veldhoven en liet hem daar zelf los. Het filmpje dat ze daarvan plaatste werd miljoenen keren bekeken.

Snikkend geeft Kellie haar Sjakie nog een paar laatste kusjes, terwijl de parkiet zich aan haar vastklampt. En dan laat ze haar - anders dan haar naam doet vermoeden is het vogeltje toch echt een vrouwtje - vrij. Het filmpje van dit emotionele moment gaat momenteel viral op TikTok. "Ze moest helaas weg omdat ze een maatje miste en heeft er nu 200", schrijft Kellie op het sociale medium.

Sjakie naar een een asiel of een particulier brengen wilde ze het niet, omdat ze niet wist of ze dan goed terecht zou komen. Nu weet ze dat het vogeltje goed verzorgd wordt en kan ze er zelfs nog naartoe gaan.

Maar makkelijk was het niet om haar huisdier na 5 jaar uit te laten vliegen. "Er zijn wel wat traantjes geweest. Maar om nu te zien dat ze zo lekker tussen alle andere vogeltjes zit, dat doet me heel goed."

Zoo Veldhoven vangt al langer exotische vogels op. "Veel mensen vinden het niet meer van deze tijd om zelf een papegaai of parkiet in een kooitje te houden. Het zijn groepsdieren, eigenlijk zijn ze helemaal niet gemaakt om in hun eentje ergens bij iemand te verblijven", zegt eigenaar Richard Looman tegen Hart van Nederland.

Keuring

Nu in de zomer merkt de eigenaar veel drukte van mensen die vogels komen brengen. In twee weken tijd hebben ze bijna 250 vogels binnengekregen. Maar je kunt niet zomaar je vogel langsbrengen, de verhuizing kan namelijk de nodige stress met zich meebrengen en dat kan invloed hebben om de gezondheid van het diertje. Daarom keurt een dierenarts eerst of de vogel wel gezond genoeg is.

Voor zover bekend is het dierenpark in Veldhoven de enige die deze vogels opvangt.