Maat is vol voor schildpaddenopvang: 'Verbied verkoop van waterschildpadden'

De maat is vol bij Stichting Schildpaddenopvang Nederland. Noodgedwongen moeten zij een stop zetten op het opvangen van gevonden schildpadden. Het zijn er zo veel dat ze het niet meer aankunnen. Opvangbeheerder Gerard van der Wijk pleit zelfs voor een verkoopverbod van waterschildpadden.

"We hebben dit jaar al rond de 1.100 schildpadden opgevangen en dan zijn we nog maar op de helft van het jaar", vertelt Van der Wijk aan Hart van Nederland. Hij vreest dat als het zo doorgaat er dit jaar rond de 2.000 schildpadden zullen worden binnengebracht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vrijgelaten in de natuur

De schildpadden worden vaak als huisdier gekocht in de winkel als ze nog heel klein zijn, maar al na drie jaar zijn de schildpadden zo hard gegroeid dat ze een nieuw terrarium nodig hebben. En omdat dat veel geld kost, kiezen veel mensen er op dat moment voor om hun geliefde schildpad vrij te laten in de natuur. Maar dat is niet zonder risico.

"Onze natuur is eigenlijk niet voor hen geschikt. Ze kunnen het jaren volhouden, maar uiteindelijk verhongeren ze of krijgen ze allemaal nare ziektes. En dat komt eigenlijk omdat ze te weinig warmte kunnen opdoen", legt Van der Wijk uit.

Verkoopverbod

Hij is daarom van mening dat de verkoop van waterschildpadden moet worden verboden. En wie echt een waterschildpad wil, zou een vergunning moeten aanvragen om het dier te kunnen aanschaffen. "Maar niet meer in de vrije verkoop."