WIA-achterstanden lopen op: steeds meer mensen vragen uitkering aan

Ondanks de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de druk rondom de WIA te verlichten, lopen de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de komende jaren fors verder op. Dat meldt demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) aan de Tweede Kamer.

Naar verwachting groeit het aantal mensen op de wachtlijst tot 100.000 in 2027, en verdubbelt het vervolgens tot 200.000 in 2030. Van Hijum noemt het "zeer zorgelijk" dat de maatregelen niet voorkomen dat het aantal wachtenden weer oploopt. "Als je arbeidsongeschikt wordt, wil je snel weten waar je aan toe bent."

De UWV heeft vaker fouten gemaakt als het gaat om uitkeringen, zie bovenstaande video.

Opvallende stijging

Het aantal werknemers dat aanklopt voor een WIA-uitkering stijgt hard. Dat komt deels doordat er meer werkenden zijn en mensen langer doorwerken. Ook de coronapandemie speelt een rol. Daarnaast is er een "opvallende stijging" van het aantal mensen met psychische klachten die thuis komen te zitten. Daar wordt extra onderzoek naar gedaan.

36 miljoen euro per jaar

Ook bij uitvoeringsinstantie UWV stapelen de problemen zich op. De organisatie heeft het druk met hersteloperaties vanwege foutieve uitkeringen uit het verleden. Daarnaast kampt het UWV met personeelskrapte en extra werk door striktere handhaving van zzp-regels. Hoewel er vorig jaar 130 nieuwe artsen werden aangenomen, vertrokken er ook honderd.

Het kabinet heeft al extra geld uitgetrokken voor sociaal-medische centra: 36 miljoen euro per jaar. Ook worden zestigplussers voortaan sneller beoordeeld. Volgens Van Hijum "zetten deze maatregelen zoden aan de dijk". "Maar om de achterstanden echt te doen krimpen, is meer nodig. Een fundamentele herziening is meer dan ooit noodzakelijk." Die taak ligt echter bij een volgend kabinet.