UWV denkt 100 miljoen euro kwijt te zijn aan corrigeren fouten WIA-uitkering

Het UWV denkt meer dan 100 miljoen euro kwijt te zijn aan het corrigeren van fouten bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De uitkeringsinstantie kondigde al aan 43.000 zogeheten WIA-uitkeringen te controleren op mogelijke fouten.

Dat moet nog gebeuren, maar in het woensdag verschenen jaarverslag over 2024 is op basis van inschattingen al een voorziening voor de mogelijke nabetalingen en uitvoeringskosten opgenomen.

Afgelopen jaar kwam aan het licht dat het UWV bij de vaststelling van WIA-uitkeringen veel fouten heeft gemaakt. Daardoor hebben tienduizenden mensen mogelijk een te hoge of te lage uitkering ontvangen. UWV-topman Maarten Camps noemt dit in een toelichting "erg pijnlijk". "Wij hebben voor grote onzekerheid gezorgd bij mensen door niet te doen wat van ons verwacht wordt."

Voorbereidingen

De voorbereidingen van het correctieproces zijn inmiddels in volle gang, staat in het jaarverslag. Mensen van wie wordt geconstateerd dat de WIA-uitkering te laag is vastgesteld, krijgen met terugwerkende kracht een verhoging van de uitkering. Zij hebben dan dus ook recht op een nabetaling. Hoeveel dit alles gaat kosten, is nog wel erg onzeker.

Uitgaande van gemiddelde foutpercentages en bekende bedragen verwacht het UWV dat de nabetalingen uitkomen tussen de 34 miljoen en 100 miljoen euro. Dat is een brede bandbreedte en het bedrag zou in theorie ook nog hoger of lager kunnen uitvallen. De beste schatting van de voorziening heeft het UWV berekend op 53 miljoen euro. De uitvoeringskosten schat de organisatie daarnaast op 58 miljoen euro. De Algemene Rekenkamer bracht recent al een rapport uit over de kwestie.

Wachtenden

Camps stelt dat hard aan verbeteringen wordt gewerkt. Het UWV ziet de achterstanden bij de sociaal-medische keuringen voor de mate van arbeidsongeschiktheid de laatste maanden wel weer toenemen. Vorig jaar nam het aantal wachtenden juist iets af tot 14.000. "Echter, door het wegvallen van de 60-plusmaatregel is de achterstand in de eerste maanden van 2025 weer toegenomen tot 17.400 eind maart", zegt Camps.

Hij doelt op een maatregel waardoor 60-plussers met toestemming eenvoudiger beoordeeld konden worden. Die liep vorig jaar af. Maar die maatregel komt weer terug. "Wij zijn hier blij mee", stelt Camps. Vorig jaar voorspelde hij nog dat de achterstand bij de beoordelingen mogelijk zou gaan verdubbelen. Doordat de maatregel weer terugkomt, loopt de wachtlijst waarschijnlijk niet zo sterk op.

