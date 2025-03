UWV opnieuw de fout in met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

In Nederland kennen we de WIA-uitkering. Deze is op te splitsen in twee verschillende uitkeringen; de WGA en de IVA. Bij de eerste ben je meer dan 35 procent maar minder dan 80 procent arbeidsongeschikt. Bij de IVA ben je meer dan 80 procent arbeidsongeschikt en is er weinig tot geen kans op herstel.

Bron: Rijksoverheid