Duizenden mensen krijgen flink wat geld terug door fout UWV

Doordat er bij het UWV in het verleden fouten zijn gemaakt bij het aanpassen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de inflatie krijgen tussen de 2500 en 3000 mensen geld terug. Dat laat een woordvoerder van het UWV weten na berichtgeving van het AD.

Voor het grootste deel van de gedupeerden gaat het waarschijnlijk om enkele honderden tot ongeveer 1000 euro. Volgens de woordvoerder is het in sommige gevallen fout gegaan met het handmatig doorvoeren van de indexering bij de vaststelling van nieuwe WIA-uitkeringen.

Een van de mensen die te weinig kreeg is Razin, Hart van Nederland sprak met hem en dat zie je in bovenstaande video:

Zo'n fout kon er bijvoorbeeld insluipen als een uitkering in het najaar werd vastgesteld, maar pas in het nieuwe jaar inging. Soms werd het bedrag dan niet aangepast aan de inflatie. En als de eerste indexering wordt gemist, heeft dit gevolgen voor latere indexeringen.

Deze fouten hebben verder niks te maken met de al aan het licht gekomen grote problemen bij het UWV eerder deze maand. Na onderzoek van het AD bleek toen dat mogelijk bij tienduizenden WIA-uitkeringen fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de hoogte van de uitkering. Dat leidde tot veel ophef.

Het UWV kondigde al een diepgaander onderzoek aan naar de vele fouten, waarvan de resultaten in december worden verwacht. Dan wordt ook duidelijker bij hoeveel uitkeringen fouten zijn gemaakt.

De kwestie met de indexering van uitkeringen is al langer bekend bij het UWV en de organisatie heeft hier eerder ook al over gerapporteerd. Er zijn veel dossiers opnieuw bekeken, omdat uit onderzoek naar voren kwam dat het euvel al kan spelen sinds de invoering van de wet WIA in 2006. Daardoor kon het bedrag dat mensen misliepen ook oplopen. Het UWV verwacht deze fouten volgend jaar te kunnen herstellen. Dat duurt volgens de woordvoerder even omdat het maatwerk is.

