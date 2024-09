'Crisis bij UWV: tienduizenden uitkeringen jaren later aangepast vanwege fouten'

Tienduizenden mensen die deels of helemaal zijn afgekeurd, krijgen al jaren een te hoge of te lage uitkering. De uitkeringsverstrekker was bekend met de problemen, maar deed jaren niks met de interne waarschuwingen. Dat meldt het AD, na onderzoek.

Het gaat om de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) voor mensen die langer dan twee jaar ziek zijn en deels of helemaal niet meer kunnen werken. Volgens het UWV kan het om honderden euro's per maand per persoon gaan die tienduizenden mensen te veel of te weinig hebben gekregen. Hogere bedragen worden ook niet uitgesloten.

Volgens de krant komt er nu alsnog een grootschalige hersteloperatie om de arbeidsongeschikten met terugwerkende kracht te compenseren. De komende maanden wordt er in kaart gebracht wie allemaal gedupeerd zijn. Het UWV wil dit onderzoek voor de kerst hebben afgerond.

Miljoenen euro's

Onduidelijk is hoeveel geld de hersteloperatie gaat kosten. Vanwege de omvang en het feit dat er tot vier jaar terug gecompenseerd gaat worden, lijkt het herstel al snel vele miljoenen euro's te gaan kosten. Het UWV waagt zich echter nog niet aan een inschatting.

ANP