Moet ik geld terugbetalen? Vijf vragen over de foute WIA-uitkeringen

Tienduizenden mensen kregen jarenlang een te hoge of te lage WIA-uitkering. Dat bleek eerder deze week uit onderzoek van het AD. Maar hoe weet je of je tot deze groep behoort? Wat moet je doen als je je zorgen maakt?

Recent onderzoek door het AD onthulde dat het UWV mogelijk sinds 2020 fouten heeft gemaakt bij de berekening van WIA-uitkeringen. Die krijgen mensen die langer dan 2 jaar ziek zijn. Het UWV zegt zich te veel te hebben gefocust op het snel afhandelen van aanvragen, en te weinig op de beoordelingen en berekeningen.

Een van de mensen die te weinig kreeg is Razin, Hart van Nederland sprak met hem en dat zie je in bovenstaande video.

Dit kan gevolgen hebben voor mensen die tussen 2020 en 2024 een WIA-uitkering ontvingen. Maar hoe kom je erachter of je teveel of te weinig hebt gekregen? En wat moet je doen als dit het geval blijkt te zijn?

Om hoeveel mensen gaat het?

Het exacte aantal mensen dat een verkeerd berekende WIA-uitkering ontving, is nog onduidelijk, maar het kan om tienduizenden gevallen gaan. Het beeld is nu dat ongeveer de helft van de mensen die dit betreft te veel uitkering ontvangt en de andere helft te weinig. Dit kan gaan om eenmalig tien euro tot honderden euro’s per maand.

Moet ik geld terug betalen als ik een te hoge WIA-uitkering heb ontvangen?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. In principe geldt dat een te hoge uitkering terugbetaald moet worden, tenzij de fout volledig bij het UWV ligt. Het UWV laat weten dat er extra goed wordt gekeken naar mensen die zelf hadden kunnen weten dat ze te veel geld kregen. Minister Van Hijum van Sociale Zaken gaf woensdag aan dat terugbetaling niet is uitgesloten, maar dat de uitkering in ieder geval naar het juiste bedrag wordt aangepast.

Krijg ik geld terug als ik een te lage WIA-uitkering heb ontvangen?

Ja, mensen met een te lage uitkering worden volledig gecompenseerd. Het UWV zal zorgen voor een nabetaling zodat je krijgt waar je recht op hebt. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele gevolgen voor andere toeslagen, zoals huurtoeslag of een toeslag voor jouw kind. Het UWV kijkt of je daarmee misschien in de problemen komt. Het bedrag wordt daarna gecorrigeerd naar het juiste bedrag.

Wat moet ik doen als ik me zorgen maak over mijn WIA-uitkering?

Wie vragen of zorgen heeft over zijn WIA-uitkering, kan contact opnemen met het UWV door te bellen naar 088 - 898 92 94. Vanwege de verwachte drukte kan het langer duren voordat je iemand te spreken krijgt. Je kunt ook een bericht sturen via Mijn UWV. "Er gaan medewerkers van een speciaal team naar de situatie kijken. Mensen moeten rekening houden dat er wel tijd overheen gaat en er niet meteen antwoord komt", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Mensen met een WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering maken zich grote zorgen over het nieuws, blijkt uit het Hart van Nederland-panel. 67 procent van de mensen met zo'n uitkering is bezorgd over of dit ook hun situatie gaat treffen. Ze willen graag snel meer weten.

Wat gebeurt er als ik niks doe?

Het UWV is naar aanleiding van het nieuws een gericht onderzoek gestart. Dat zal uiterlijk in december afgerond zijn. Als blijkt dat jouw WIA-uitkering onjuist is berekend, neemt het UWV zelf contact met je op na afloop van het onderzoek.