Weer Prinsjesdagstukken uitgelekt: 'Lastenverlichting duurt langer en uitkeringen minder omhoog'

Opnieuw zijn kabinetsplannen uitgelekt voordat het Prinsjesdag is. Volgens RTL Nieuws zullen de uitkeringen minder hard gaan stijgen dan de bedoeling was. Ook qua lastenverlichting voor werkende mensen zou het er iets minder rooskleurig uitzien dan aanvankelijk gedacht.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de uitkeringen rond de 1 procent te laten stijgen, in plaats van de 2,1 procent waar het Centraal Planbureau (CPB) vanuit ging. "Wij zijn immers het kabinet van werken moet lonen", zegt een betrokkene tegen RTL Nieuws.

Ook zou het kabinet de 4,5 miljard aan lastenverlichting voor werkenden niet in één keer uitgeven, maar over de hele kabinetsperiode, laat een bron weten aan Hart van Nederland na berichtgeving van RTL Nieuws. Dat heeft het CPB geadviseerd omdat de koopkrachtcijfers meevallen. Er is dus minder lastenverlichting voor werkenden dan eerder is beloofd.

'Omtzigt emotioneel'

Het Prinsjesdag-overleg is niet geheel vlekkeloos verlopen, bleek eerder. Volgens De Telegraaf zou Pieter Omtzigt regelmatig huilend en schreeuwend van tafel zijn gegaan. De politicus heeft hier inmiddels zelf op gereageerd op X: "Over mijn inzet behoeft geen onduidelijkheid te bestaan."

"Pieter vindt het ingewikkeld om besluiten te nemen", aldus een betrokkene die zegt dat er niet geschreeuwd is. "Pieter is niet veranderd tijdens het reces." Volgens deze bron vroeg Omtzigt veelvuldig lange schorsingen aan, die dan ook nog uitliepen. "Het is ingewikkeld werken, maar we hebben het ermee te doen."