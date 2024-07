Rutte na laatste toespraak opgewacht voor selfies: 'Komt u nog wel naar Prinsjesdag?'

Een groep toeschouwers wachtte zondagmiddag Mark Rutte op na zijn afscheidsspeech vanuit het Torentje. Ze wilden nog een laatste glimp van de minister-president opvangen, een selfie maken en een belangrijke vraag stellen.

"Komt u nog wel eens bij Prinsjesdag?" vraagt een vrouw, terwijl ze hem een pen aanreikt om een eerder genomen foto van hen samen te signeren. "Dat denk ik niet. Nee, daar zal ik dan geen rol meer hebben", antwoordt Rutte.

De vrouw wenst hem 'het beste in Brussel' en Rutte geeft haar een kus op de wang en bedankt haar. Daarna neemt hij een selfie met een andere wachtende.

'Alles aan deze baan is vreselijk mooi'

Zondagmiddag nam hij plaats in het Torentje om Nederland voor het laatst toe te spreken. Hoewel de aankondiging laat werd gedaan, stond het al wel op de agenda, verklapt hij aan Hart van Nederland. "Dat was ik stiekem al van plan," zei hij na afloop.

Hij wil niet veel kwijt over zijn afscheidsspeech. "Het is zo triest als iemand die een speech geeft daar achteraf zelf commentaar op geeft," grapt hij.

Wel geeft hij aan alles van zijn baan te gaan missen. "Ik vind alles van deze baan vreselijk mooi. Soms, als een Europese Raad tot diep in de nacht doorgaat, denk je: dat had een uurtje korter gekund. Maar meestal is dat ook mooi."