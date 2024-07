Rutte in zijn laatste toespraak: 'Ik heb geprobeerd dingen recht te zetten'

Rutte heeft in zijn afscheidsspeech toegegeven dat er onder zijn leiding dingen fout zijn gegaan, zoals de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Maar, zo zegt hij stellig: "Als politicus en zeker als premier ben je niet ingehuurd om alleen maar spijt te hebben. Dingen rechtzetten is je taak, en dat hebben het kabinet en ik geprobeerd."

Een premierschap van 14 jaar en 500 dagen zijn voorbijgevlogen, aldus Rutte. "Ik word er weemoedig van." Hij laat, aan het begin van zijn speech, weten dat hij dankbaar is voor zijn premierschap en terugkijkt op een "bijzondere en intensieve tijd".

Je best doen en dingen goed doen zijn twee verschillende dingen. Mark Rutte

'Er zijn dingen misgegaan'

"Je best doen en dingen goed doen zijn twee verschillende dingen", vervolgt Rutte zijn speech. Hij doelt daarbij op de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Hij laat weten dat er onder zijn verantwoordelijkheid dingen zijn misgegaan. "Zoveel verdriet en onrecht kruipen onder je huid."

Rutte vindt het frustrerend dat het niet sneller gaat om problemen op te lossen. Wel is hij ervan overtuigd dat zijn opvolgers doorgaan op de ingezette weg naar herstel. "Daar kunnen de Groningers en de toeslagenouders op rekenen. Als ik één ding mocht wensen, is dat uw problemen voorbij zijn."

Nederland is een gaaf land. Mark Rutte

'MH17 meest ingrijpend'

MH17 is de meest ingrijpende en emotionele gebeurtenis uit het hele premierschap van Rutte, laat hij weten. "Ik heb steeds geprobeerd een steun te zijn voor de nabestaanden. Het heeft mijn persoonlijke kijk op de wereld veranderd, want ik weet nu dat het belangrijk is om als land niet alleen te staan in een wereld van onrust. Samen sta je sterker als alleen."

Verder vindt Rutte het haast onmogelijk om aan te geven wat hem het meest is bijgebleven. "Wel staan de excuses die ik heb gegeven voor het handelen van de Nederlandse regering tijdens de holocaust, en de excuses voor het slavernijverleden me erg bij." Ook haalde Rutte de coronacrisis nog even aan. "Daarin hebben we steken laten vallen, maar dat kon niet anders."

'Nederland is een gaaf land'

Rutte sluit zijn speech af met zijn kenmerkende beschrijving van ons land. "Nederland is een gaaf land, dat blijf ik zeggen." Ook herhaalde hij zijn boodschap aan Nederland tijdens de coronacrisis. "Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Ik vond het een eer om uw minister-president te zijn, en ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank, dank, dank."