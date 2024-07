Rutte geeft zichzelf 6,5 als cijfer in afscheidsinterview: 'Kritiek is volkomen terecht'

Afzwaaiend premier Rutte gaf donderdag een afscheidsinterview aan het NOS Jeugdjournaal. Daarin ging hij dieper in op de successen die hij heeft behaald als premier, maar ook op zaken die minder goed zijn gegaan, zoals de toeslagenaffaire. Ook liet hij weten waarom hij zichzelf geschikt vindt voor zijn nieuwe functie als topman van de NAVO.

Het schandaal rondom de toeslagenaffaire is iets waar Rutte nog weleens wakker van zal schrikken, aldus de afzwaaiend premier zelf in gesprek met het NOS Jeugdjournaal. Volgens hem is de kritiek die hij op de toeslagenaffaire heeft gekregen "volkomen terecht".

"In 2017 was er al een rapport waarin stond dat het helemaal misging. In 2019 kwam het pas op de kabinetstafel terecht. Dat raakt mij het meest, want ik ben de baas van het kabinet."

Er zijn een hoop dingen gelukt, maar er zijn ook een hoop dingen niet gelukt. Mark Rutte

'Schoolsluiting tijdens corona moeilijkste besluit'

Op de vraag wat het moeilijkste besluit was dat Rutte in de afgelopen 14 jaar heeft moeten nemen, geeft hij aan dat het sluiten van de scholen tijdens de coronapandemie hem erg zwaar lag. "Maar het was onvermijdelijk". Toch geeft Rutte aan, terugkijkend naar die periode, niet heel veel anders te doen dan hoe het kabinet destijds met het virus is omgegaan.

In oktober gaat Rutte aan de slag als topman van de NAVO. Een functie waar hij zichzelf geschikt voor vindt vanwege het feit dat hij heeft laten zien dat hij in staat is "om mensen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat ze niet de hele dag ruzie hebben." "En voor zo'n baan moet je ook een niet te groot ego hebben."

Als Rutte terugkijkt op zijn tijd als premier, geeft hij zichzelf een 6,5 als rapportcijfer. "Er zijn een hoop dingen gelukt, maar er zijn ook een hoop dingen niet gelukt."