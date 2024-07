Rutte al in januari 2023 door Amerikanen gevraagd als NAVO-baas

Demissionair premier Mark Rutte werd vorig jaar januari benaderd "door de Amerikanen" met de vraag of hij de hoogste baas van de NAVO wilde worden. Rutte antwoordde dat na vragen tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Hij zei toen nee, deelde hij in de Kamer, omdat het volgens hem in feite had geleid tot nieuwe verkiezingen. Nadat het kabinet in juli alsnog was gevallen, heeft hij er de zomer verder over nagedacht. In september is er toen weer contact geweest om te kijken "of het een goed idee kan zijn". Wie toen het initiatief nam tot contact, liet Rutte tijdens het debat in het midden.

De premier hield lange tijd vol na zijn politieke carrière voor de klas te willen staan. Hij baarde opzien toen hij in oktober vorig jaar bij het regionale radioprogramma Spuigasten zei open te staan voor een internationale baan.

Vervolgens duurde het lang voordat alle NAVO-lidstaten zich achter Rutte schaarden: Roemenië, Hongarije en Slowakije lagen maandenlang dwars. Afgelopen weken werden blokkades bij die landen weggenomen. Nadat de Roemeen Klaus Iohannis zich vorige week had teruggetrokken als enige tegenkandidaat, was Ruttes stap naar de NAVO in feite beklonken.

Woensdag zal Rutte officieel benoemd worden. Hij zal dan per 1 oktober het stokje overnemen van Jens Stoltenberg.

ANP