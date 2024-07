Nederlanders kijken met vertrouwen naar Rutte als NAVO-baas

Nederlanders tonen veel vertrouwen in Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Na het terugtrekken van de Roemeense president als laatste tegenkandidaat staat niets Rutte in de weg om de baas van het militaire bondgenootschap te worden. Maar hoe moet hij straks gaan optreden in het conflict in Oekraïne?

Het vertrouwen in demissionair premier Rutte als NAVO-baas is in ieder geval groot. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 2.199 leden en representatief gewogen voor de Nederlandse bevolking, blijkt dat 62 procent denkt dat Rutte het goed zou doen.

Het meest positief zijn VVD-stemmers (93 procent), gevolgd door stemmers van Volt (91 procent), D66 (87 procent) en GroenLinks-PvdA (80 procent). 29 procent heeft geen vertrouwen in Rutte als hoofd van het militaire bondgenootschap; vooral stemmers van FvD (9 procent heeft vertrouwen), PVV (40 procent) en SP (46 procent).

Steun aan Oekraïne

Het belangrijkste conflict waar Rutte in het begin mee te maken zal krijgen is de Russische invasie in het oosten van Oekraïne. Als het aan het grootste deel van Nederland ligt wordt in ieder geval van Rutte verwacht dat hij zich net zo of harder in gaat zetten voor Oekraïne. Een grote meerderheid van 66 procent zegt de steun voor Oekraïne in stand te willen houden of uit te breiden.

Zo wil 28 procent de huidige mate van steun aan Oekraïne voortzetten, die door middel van bijvoorbeeld wapens, geld en andere middelen momenteel plaatsvindt. 24 procent wil die steun uitbreiden, door meer wapens of geld te geven. 14 procent vindt zelfs dat Rutte voor een interventie met NAVO-soldaten in Oekraïne moet zorgen.

Aan de andere kant zegt 24 procent van de panelleden dat zij willen dat Rutte meer de neutraliteit opzoekt en de steun aan Oekraïne vermindert of stopzet. Nog eens 2 procent van de panelleden wil dat juist Rusland gesteund gaat worden in het conflict. 8 procent heeft geen mening.

Duidelijk is te zien dat het vooral stemmers van FvD en PVV zijn die kritischer tegenover steun aan Oekraïne staan. Onder FvD-stemmers wil 94 procent de steun aan Oekraïne verminderen of stopzetten, onder PVV-stemmers is dit 44 procent. Onder de achterban van andere partijen ligt dit allemaal onder de 25 procent.