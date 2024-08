Schoof baalt van uitlekken Prinsjesdagplannen: 'Hardnekkige traditie'

Premier Dick Schoof hoopt vurig dat geen van zijn ministers of staatssecretarissen verantwoordelijk is voor het uitlekken van de Prinsjesdagplannen. Volgens de premier was de geheimhouding uitdrukkelijk afgesproken, en hij verwacht dat iedereen zich daaraan heeft gehouden.

Schoof betreurt het dat de plannen, kort na goedkeuring door de ministerraad, toch op straat zijn beland. "Het is jammer," aldus de premier, die erkent dat dit inmiddels een hardnekkige traditie is geworden. De premier gunt iedere journalist "zijn jacht op nieuwtjes", maar "wij houden vast aan onze traditie. Wij houden vast aan de geheimhouding tot Prinsjesdag."

Schoof onderstreept dat de vertrouwelijkheid rondom de begrotingsplannen essentieel is, zodat het kabinet de plannen indien nodig nog kan aanpassen na advies van de Raad van State.

Selectief lekken

Het kabinet en regeringspartijen krijgen vaak de kritiek dat ze de pers enkel plannen toespelen die hen goed uitkomen. Er gaan dan ook al jaren stemmen op om de plannen meteen bekend te maken en niet te wachten tot de derde dinsdag van september. Schoof wil dat niet meteen uitsluiten. "Laten we die vraag volgend jaar opnieuw met elkaar bespreken en kijken hoe ik er dan in sta."

