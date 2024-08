Minister van Financiën moet volgend jaar vooral 'nee' verkopen, toch vertrouwen in goede begroting

Minister van Financiën Eelco Heinen zal in de aanloop naar de begroting voor volgend jaar vooral "nee" verkopen aan zijn collega-kabinetsleden met wensen die geld kosten. Dat is een "zure boodschap", erkent hij, maar "de marges zijn heel klein". Desondanks laat premier Schoof weten alle vertrouwen te hebben in een goede begroting.

"Ik begrijp, bezuinigen is niet leuk", aldus Heinen voorafgaand aan de ministerraad. "Maar tegelijkertijd hebben we een begroting die op orde moet komen. En dat gesprek ga ik hier wel aan." Hij benadrukt dat er "heldere afspraken" zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Het tekort mag niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands product komen. Als dat wel dreigt te gebeuren, moet het kabinet ingrijpen en als eerste kijken naar bezuinigingen.

Hand op de knip

Zelf wil de minister van Financiën niet zeggen of hij inderdaad zal bezuinigen. Hij heeft de afgelopen tijd wel steevast gezegd eerder geneigd te zijn de hand op de knip te houden dan de lasten omhoog te gooien.

Ondanks het krappe budget is premier Schoof er zeker van dat het goed zal komen. Hij laat weten dat hij niet vooruit wil lopen op eventuele tegenvallers: "Maar ik ben van de lijn van zorgvuldig begroten, voegt hij toe.

Steun Oekraïne

Wel wilde hij al zeggen dat niet wordt getornd aan steun voor Oekraïne. PVV-leider Geert Wilders suggereerde dat het mes daar in zou kunnen, als inderdaad zou blijken dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky betrokken zou zijn bij de sabotageactie op de pijpleiding Nord Stream, zoals buitenlandse media berichtten.

Vrijdagmiddag hoort het kabinet hoe het Centraal Planbureau verwacht dat de overheidsfinanciën zich volgend jaar ontwikkelen.

