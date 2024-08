Na handboek van 144 pagina's krijgen bewindspersonen 'spoedcursus' op Catshuis

Dinsdag is er in het Catshuis een spoedcursus 'bewindspersoon'. Wat betekent "met één mond spreken"? Hoe samen te werken met de Tweede Kamer? Waar liggen risico’s? Een dag die zeer welkom is, klinkt vanuit het kabinet.

Want slechts 2 van de 29 kabinetsleden hebben bestuurlijke ervaring, de anderen komen vanuit een andere rol, bijvoorbeeld als Kamerlid, de lokale politiek of zelfs van buiten de politiek.

"Ineens zit je in een overleg met een stuk of 10 ambtenaren die jou vragen om besluiten te nemen, je krijgt journalisten achter je aan en is het al tijd voor de augustusbesluitvorming", zegt iemand uit het kabinet tegen politiek verslaggever Sam Hagens. "De druk is hoog."

Het zomerreces in politiek Den Haag zit er bijna op, wat betekent dat de nieuwe nog onervaren kabinetsploeg van PVV, VVD, NSC en BBB straks voor het eerst écht aan de bak moet. Dit kan nog weleens een flinke uitdaging worden.

Rentree

Mona Keijzer, BBB-vicepremier en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is één van die2 bewindspersonen met ervaring. Eerder was ze staatssecretaris namens CDA in Rutte III. Al moest Keijzer dit kabinet vroegtijdig verlaten. Ze werd door Rutte ontslagen vanwege uitspraken over het coronatoegangsbewijs die tegen het kabinetsstandpunt ingingen.

Niet lang daarna stapte ze over van het CDA naar de BBB. Die rentree zal zoet smaken voor de Volendamse, die er nooit een geheim van maakte terug het kabinet in te willen. Al is het woondossier nieuw terrein voor haar, aangezien Keijzer zich voorheen voornamelijk met zorg en migratie bezighield, maar die onderwerpen zijn nu naar de PVV gegaan.

Ander jasje

Wie ook ervaring heeft als bewindspersoon is VVD-staatssecretaris Funderend Onderwijs en Emancipatie Mariëlle Paul. In het afgelopen kabinet was zij een periode minister voor Primair en Voortgezet onderwijs. Paul trad toen zelf toe als nieuwkomer toen haar voorganger Dennis Wiersma zijn ministerschap moest neerleggen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen ambtenaren.

Onder leiding van Schoof gaat zij nu dus door op dezelfde portefeuille, maar in een ander jasje. Van minister naar staatssecretaris.

Handboek voor bewindspersonen

Voor de andere 27 ministers en staatssecretarissen, onder wie ook premier Dick Schoof, is deze klaarstoomsessie zeer welkom en belangrijk om straks goed van start te kunnen. Het voorwerk hebben de nieuwkomers zelf al kunnen doen, hiervoor moesten zij deze vakantie de roman overslaan en met hun neus in het ' Handboek voor bewindspersonen ' duiken, de bijbel voor nieuwe ministers.

In het 144 pagina's tellende boek staat werkelijk alles over wat je moet weten voor je begint aan deze nieuwe baan: mag ik een geschenk aannemen? Hoe werkt een wob-verzoek? Heb ik misschien beveiligingsmaatregelen nodig? En hoe ga ik om met journalisten?

Het handboek is uit en ik ben er helemaal klaar voor.

Bij aankomst op het Catshuis dinsdag bleven de autoramen van de bewindspersonen dicht voor journalisten. Alleen het raam van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ingrid Coenradie ging even open. "Het handboek is uit en ik ben er helemaal klaar voor", zei ze.

Over een spoedcursus wilde de kersverse staatssecretaris niet spreken, "maar het is goed om weer even met elkaar samen te komen". En hoe staat het met het regeerprogramma? "Daar zijn we uiteraard mee bezig, maar daar kan ik verder niet veel over zeggen." Naar verwachting is dit begin september klaar, voor Prinsjesdag.

Zomerreces voorbij

Vrijdag hebben de ministers de eerste officiële ministerraad na hun zomerreces, gevolgd door de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Vanaf september gaat ook de Tweede Kamer weer aan de slag.