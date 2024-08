Politiek eist opheldering over vertrek PVV-minister Klever bij ON!

Politieke partijen VVD en D66 willen duidelijkheid over de gang van zaken rond Reinette Klever en haar vertrek bij publieke omroep Ongehoord Nederland (ON!). Klever was zakelijk directeur van de jonge omroep en zou een deel van haar taken hebben overgedragen aan haar dochter, die er ook werkt, toen ze minister werd voor de PVV.

Tweede Kamerlid Claire Martens van coalitiepartij VVD vraagt aan media-minister Eppo Bruins hoe hij over de overdracht denkt en of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling. Ook vraagt ze wat de minister vindt van de integriteit, sociale veiligheid en journalistieke kwaliteit bij ON! en of de omroep transparant genoeg is over het uitgeven van belastinggeld.

Holocaustontkenning

Kamervragen komen er ook van D66'er Jan Paternotte. Hij wil naast de ophef rond Klever ook meer weten over interne conflicten binnen de omroep tussen medewerkers, presentatoren, leidinggevenden en de raad van toezicht die de afgelopen dagen naar buiten zijn gekomen. Hij verwijst naar mogelijk antisemitische uitingen en de ontkenning van de Holocaust door een of meerdere medewerkers.

ON! ligt al een tijd lang onder vuur. Naast de ophef over Klever is er ook veel te doen over het op non-actief zetten van voorzitter Arnold Karskens. Klachten over grensoverschrijdend gedrag deden de raad van toezicht van de publieke omroep besluiten hem te schorsen. Karskens weerspreekt deze beschuldigingen en spreekt van "een coup".

Klaver zelf stelt over de kwestie rond haar persoon en het overdragen van haar functies dat er niks aan de hand is en gaat niet in op verdere vragen van persbureau ANP. Het Commissariaat voor de Media heeft de zaak in onderzoek, werd dinsdag bekend.

Hart van Nederland/ANP