Commissariaat neemt ON!-vertrek minister Klever onder de loep

Nadat publieke omroep Ongehoord Nederland (ON!) eerder deze week al voor de nodige ophef zorgde rond het op non-actief stellen van voorzitter Arnold Karskens, is het opnieuw onrustig. Het Commissariaat voor de Media gaat namelijk "kijken" naar het vertrek van Reinette Klever, die inmiddels PVV-minister is, en het overdragen van haar taken.

Dat zegt een woordvoerder van het Commissariaat tegen persbureau ANP. Klever was tot eind juni bestuurslid bij de omroep. Ze legde haar taken neer omdat zij in het kabinet Schoof minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel werd.

'Zorgelijk'

Website GeenStijl meldde dat Klever bij haar vertrek "een deel van de financiële administratie" van ON! zou hebben overgedragen aan haar dochter. Ze baseren zich onder meer op een automatisch bericht dat wordt teruggestuurd als reactie op mails die naar het oude ON-mailadres van Klever worden gezonden.

En dat noemt het Commissariaat "zorgelijk". Een woordvoerder legt uit: "Dit raakt aan onderwerpen waar wij als toezichthouder een taak hebben bij publieke media-instellingen, namelijk: integriteit, sociale veiligheid, journalistieke kwaliteit en risicomanagement in het algemeen. Wij gaan hiernaar kijken en zullen hier op gepaste wijze opvolging aan geven."

Er is een zogenaamde Gedragscode Integriteit Publieke Omroep voor bestuursleden van omroepen, opgesteld door de NPO en de omroepen. De mediawaakhond controleert of de uitvoering daarvan goed gaat. Er staat onder meer in dat transparantie vanuit bestuurders moet voorkomen dat "hun persoonlijke belangen met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken".

Klever ontkent

Klever zelf reageert ook, ze zegt dat dat "mijn dochter niet mijn opvolger is als zakelijk directeur. Mijn volledige takenpakket is per 1 augustus overgenomen door mijn opvolgster Nienke van Herksen en tussen 1 juli en 1 augustus door Arnold Karskens."

