Nieuw kabinet en oppositie botsen hard in hoofddoek-debat

Minister-president Dick Schoof verdedigt donderdag zijn nieuwe kabinet in de Tweede Kamer op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring. Hij beantwoordt de vele vragen die hem in eerste termijn zijn gesteld, waarna de Kamer moties kan indienen. Het is de eerste keer dat de voormalige AIVD-baas en topambtenaar in debat gaat met het parlement.

Woendag ging het er ook al hard aan toe in de Kamer op de eerste dag van het nieuwe kabinet.

Jetten en Timmermans namen het in het debat voor Esmah Lahlah (GroenLinks) en alle andere vrouwen op die een hoofddoek dragen. Ze wilden dat Schoof kleur bekende over de retweet van PVV-minister Marjolein Faber. Jetten: "Ik wil u vragen haar in de ogen te kijken en te zeggen: een retweet met de tekst 'PvdA hoofddoekje' pik ik niet als minister-president." Schoof richtte zich daarop rechtstreeks tot Lahlah en sprak waardering voor haar uit. Hij nam echter geen afstand van de retweet van Faber, en tot ongenoegen van een groot deel van de Kamer, ook niet van recente uitspraken van Faber en PVV-minister Fleur Agema.

Kamerlid Lahlah, die zelf een hoofddoek draagt, reageerde vervolgens fel en emotioneel op de eerder gemaakte opmerkingen en woorden van Schoof: "Dat ik een hoofddoek draag is een persoonlijke, bewuste en vrije keuze", betoogde ze voor de interruptiemicrofoon. "Het is een uitdrukking van mijn identiteit, mijn geloof, mijn kracht en mijn zelfbeschikking. Ik bepaal zelf of ik een hoofddoek draag. Er zijn genoeg vrouwen in Nederland die een hoofddoek met veel trots dragen."

Uitspraken PVV-ministers

Minister Agema zei dinsdag net na haar beëdiging als minister onder meer dat ze iedere vrouw vrijheid gunt door de hoofddoek af te doen. Faber zei diezelfde dag "niets te hebben" met hoofddoekjes. De PVV heeft zich altijd zeer negatief uitgelaten over hoofddoekjes. Zo werd jaren geleden een 'kopvoddentaks' voorgesteld.

Het gaat de afgelopen twee dagen vaak over de hoofddoek en de vermeende onderdrukking daarvan", zei Lahlah, refererend naar recente uitspraken van de PVV-ministers Marjolein Faber en Fleur Agema. Agema zei onder meer dat ze iedere vrouw vrijheid gunt door de hoofddoek af te doen.

'Laat je niets wijsmaken'

Ze stak andere vrouwen die een hoofddoek dragen een hart onder de riem. "Voor al die meiden die een hoofddoek dragen en die zich geraakt voelen door wat er hier gebeurt, door de negatieve, stereotype beeldvorming over de hoofddoek: laat je niets wijsmaken. Er zijn voldoende positieve vrouwen met een hoofddoek, die die hoofddoek met trots dragen en een waardevolle bijdrage leveren aan deze maatschappij. Laat je niets wijsmaken. Je kunt alles bereiken wat je wilt."

"Als vrouw, met een hoofddoek in de Kamer, laat ik één ding duidelijk maken. Het is een uitdrukking van mijn identiteit, van mijn geloof, mijn kracht, van mijn zelfbeschikking", zei Lahlah. Na haar woorden kreeg ze vanuit de Kamer veel bijval. Zelf liep ze in tranen de plenaire zaal uit.