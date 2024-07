Peiling: vertrouwen in levensduur kabinet daalt flink, premier scoort punten

Het debat over de regeringsverklaring heeft behoorlijke impact op de mening van de Nederlanders over het kabinet. Dat blijkt uit een peiling via Peil.nl. Het vertrouwen in het kabinet is in één week gedaald van 5.3 naar 4.8, met een daling bij alle partijen.

De verwachting over de levensduur van het kabinet is ook gedaald. Vorige week dacht 21% dat het kabinet niet het eind van dit jaar zou halen; nu is dat 39%. Voor de termijn tot en met 1 juli 2025 denkt 57% dat het kabinet dat moment niet zal halen, tegenover 50% vorige week. De grafiek hieronder toont de verschuiving in verwachtingen ten opzichte van vorige week.

Peil.nl/Maurice de Hond

Stijging vertrouwen in Premier Schoof

Tegen de algemene trend in, is het vertrouwen in Premier Schoof gestegen. Vorige week scoorde hij 5.8; nu is dat gestegen naar 6.2. Bij kiezers van veel partijen, waaronder PvdA/GroenLinks, zien we een stijging. De grootste stijging is zichtbaar bij kiezers van BBB en PVV.

De peiling is direct na het debat over de regeringsverklaring is een peiling uitgevoerd om de reacties van Nederlanders te meten. Hierbij zijn ook vragen herhaald die vorige week, voor het debat over de regeringsverklaring, zijn gesteld. Zo kan de impact van het aantreden van het kabinet en het debat afgeleid worden. En die impact is dus groot, blijkt uit cijfers van Maurice de Hond.

De verschuivingen in de overgangstabellen zijn opmerkelijk, gezien de korte tijd tussen de twee metingen. De uitslagen van de partijen worden bepaald door het aandeel kiezers dat opnieuw voor die partij kiest en het aantal kiezers dat nu voor die partij kiest terwijl ze dat voorheen niet deden.

Nieuwe zetelverdeling

Twee partijen zien een afname van 6% onder hun kiezers die vorige week nog aangaven die partij te steunen, maar nu niet meer: de PVV en PvdA/GroenLinks. Eén partij ziet een significante stijging: de ChristenUnie. Van de regeringspartijen ziet alleen de VVD een stijging, hoewel deze minder groot is dan de daling van de PVV en PvdA/GroenLinks. De afname van kiezersovergangen naar de PVV vanaf andere regeringspartijen is opvallend.

Peil.nl/Maurice de Hond