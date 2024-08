'Kabinet overweegt lichtere gevangenisregimes en meer taakstraffen door cellentekort'

Het kabinet overweegt om criminelen vaker onder te brengen in lichtere gevangenisregimes en hen taakstraffen op te leggen, om zo het tekort aan celcapaciteit en personeel in gevangenissen op te vangen. Ingrid Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om zware criminelen in de hoogst beveiligde cellen te kunnen blijven opsluiten, meldt het AD.

De staatssecretaris hoopt dat door veroordeelden in minder beveiligde regimes op te sluiten, de druk op het gevangeniswezen kan worden verlicht. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om gedetineerden naar het buitenland te verplaatsen, zoals eerder juist andersom gebeurde, toen Belgische en Noorse gevangenen naar Nederland kwamen. Coenradie benadrukt in haar brief dat daders hun straf niet zullen ontlopen.

Deze plannen zijn opmerkelijk gezien het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, waarin juist werd gepleit voor zwaardere straffen en een versobering van detentieomstandigheden.

Naar huis gestuurd

Op dit moment lopen zo’n tweeduizend veroordeelden vrij rond door het tekort aan gevangenispersoneel. Bij ernstige misdaden worden verdachten direct opgesloten, maar bij lichtere vergrijpen worden veroordeelden als ‘zelfmelders’ naar huis gestuurd. Zij wachten thuis op een oproep om hun straf uit te zitten.

Coenradie verwacht dat vanaf begin 2025 extra cellen met lichter toezicht beschikbaar zullen zijn in bestaande gevangenissen, en pas eind volgend jaar op nieuwe locaties. Ook werd gekeken naar meerpersoonscellen, maar deze zijn al vol en ombouwen zou volgens de staatssecretaris niet helpen om het personeelstekort op te lossen.