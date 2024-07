Roberto vermoordde ex-vriendin Reagan 'op gruwelijke wijze' voor oog van anderen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 57-jarige Roberto H. maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vriendin in Kerkrade. De rechtbank in Maastricht had de man eerder tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Volgens het hof heeft H. de vrouw in 2019 "op gruwelijke wijze" om het leven gebracht door haar op klaarlichte dag, voor het oog van anderen, dood te steken. H. stak Perez met een vleesmes in haar tuin en sneed vervolgens op de stoep haar keel door. Veel mensen zagen dat gebeuren. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Femicide

Volgens het hof is er in deze zaak sprake van femicide. H. trok het namelijk niet dat de 42-jarige Reagan Perez de relatie had beëindigd en contact had met een andere man. De Limburgse politie liet in 2019 al weten dat uit onderzoek is gebleken dat Roberto H. en het slachtoffer bekenden waren van elkaar.

