Twee tieners krijgen maximale straf na doodslaan man met stoeptegel

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag twee jongens van 14 en 16 jaar oud veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor onder meer het doodslaan van een 42-jarige man in Amsterdam-Noord. De verdachten waren destijds 13 en 15 jaar oud. De opgelegde straffen zijn de maximale en conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur, werd in de nacht van 26 op 27 augustus vorig jaar zwaargewond gevonden op het NDSM-plein. Er lag een stoeptegel van 17 kilo op zijn hoofd. De man, vader van vier kinderen, bezweek enkele dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Slapende dakloze man geschopt

Een dag na de doodslag in Amsterdam schopte de jongste verdachte een slapende dakloze man hard tegen zijn hoofd, nabij het station in Tilburg. De oudste verdachte filmde het geweld. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. De verdachten gebruikten in Amsterdam en Tilburg extreem geweld "dat slechts gediend heeft ter eigen vermaak", oordeelde de rechtbank.

Vrouw bedreigd met mes

Op het station in Tilburg heeft de jongste ook een vrouw met een mes bedreigd en beroofd. Op het NDSM-terrein beroofden de jongens de nacht voor de doodslag op de 42-jarige man twee vrouwen door hen van hun fiets te trappen. Een beroving van een andere vrouw, ook op het NDSM-terrein, mislukte. Ook zij werd van haar fiets getrapt.

ANP