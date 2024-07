Jeugd-tbs en celstraf geëist tegen jongens (14 en 16) om doden man met stoeptegel

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een jaar cel en jeugd-tbs geëist tegen twee jongens (14 en 16 jaar) voor het doden van een 42-jarige man op het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Het is de maximale jeugddetentie die kan worden opgelegd.

De jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in de nacht van 26 op 27 augustus. De man werd die nacht zwaargewond gevonden met een stoeptegel op zijn hoofd. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De jongens waren ten tijde van het incident 13 en 15 jaar oud.

De 15-jarige jongen zou van dichtbij een steen naar de man hebben gegooid, waarna hij omviel. Daarna zou de jongen van 13 jaar de man hem met een steen op het voorhoofd hebben geslagen en de stoeptegel van bijna twintig kilo op zijn hoofd hebben gegooid. Een dag later zou de jongste verdachte een slapende dakloze man hard tegen het hoofd hebben geschopt vlak bij station Tilburg. De oudere verdachte filmde dat.

Afgesproken actie

Volgens het OM ging het om een afgesproken actie; de destijds 13-jarige jongen zou wiet krijgen van de 15-jarige jongen voor de trap. De slapende man liep onder meer een gebroken jukboog, aangezichtsverlamming en tandletsel op door de trap. De jongens worden verdacht van doodslag, poging moord, en vijf (pogingen tot) straatroven.

De rechter doet op 26 juli uitspraak.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Hart van Nederland/ANP