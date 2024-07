Celstraffen tot drie jaar en tbs geëist in kinder- en dierenmisbruik Schagen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 25-jarige Julian F. uit Schagen. Hij wordt beschuldigd van kindermisbruik bij een oppasgezin en het vervaardigen van kinderporno. Daarnaast wordt hij ook verdacht van seks met dieren, waaronder een varken en een hond.

F. zou beelden van het misbruik van een 1-jarig oppaskindje hebben gedeeld met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar. H. wordt beschuldigd van medeplegen van het misbruik en het uitwisselen van seksuele fantasieën. Tegen H. is een celstraf van anderhalf jaar en tbs met dwang geëist. H. heeft al eerder een veroordeling voor een zedenzaak op zijn naam staan.

Tijdens zijn werkzaamheden als oppas in de gemeente Hollands Kroon, zou F. twee jongetjes hebben misbruikt. Het OM heeft echter alleen bewijs voor het misbruik van de jongste van de twee. Voor het vermeende misbruik van het 4-jarige broertje en een neefje van F. is vrijspraak gevraagd.

Op de zitting citeerde het OM uit de expliciete chats tussen H. en F. over het misbruik, waarop de moeder van het slachtoffer tijdelijk de zaal verliet.

Tienduizenden afbeeldingen

F. liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een politieverhoor over diefstal van voetballen van zijn buurjongetje. Beelden van de diefstal toonden F. in actie, waarna een onderzoek van zijn mobiele telefoon leidde tot de vondst van een grote hoeveelheid kinderporno en misbruikvideo's. Bij een huiszoeking werd een 'overweldigende hoeveelheid' materiaal gevonden. Bij F. thuis werden er uiteindelijk 28.165 kinderpornografische afbeeldingen en video's gevonden. H. bleek in het bezit van 24.684 afbeeldingen.

Uit verder onderzoek bleek dat F. 250 contacten had opgeslagen met termen als "boer" en nog eens driehonderd met de woorden "hond", "paard" en "varken". Het OM vervolgt F. voor seks met een varken in Overijssel en een hond in Zegveld, waarbij hij de handelingen liet filmen.

Verdachte ging berekenend te werk

De officier van justitie benadrukte dat F. zeer berekenend te werk ging en geen enkel inzicht toonde in de ernst van zijn daden. Een citaat van de eigenaar van het misbruikte varken onderstreepte dit: "Die man heeft een kronkel in zijn kop."