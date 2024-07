Moeder slachtoffertje van Julian F. spreekt: 'Het woord oppas doet mij walgen'

De moeder van het kindje dat rond zijn eerste verjaardag is misbruikt door kinderoppas Julian F., heeft donderdag in de rechtbank haar walging uitgesproken. In haar slachtofferverklaring vertelde ze over de impact van het misbruik op het gezinsleven.

"Een oppas, zelfs het woord oppas doet mij walgen, zullen wij wellicht nooit meer in huis halen. Dus voor ons is het vrijwel onmogelijk om weer eens iets samen te doen", sprak de moeder. "Wij durven hem of een ander kind, niet met een ander alleen te laten. Ons vertrouwen in een ander is ook weg."

De moeder werd op 21 augustus vorig jaar door de politie geïnformeerd dat er kinderpornografische beelden van haar zoontje zijn ontdekt in de telefoon van zijn oppas Julian F. (25) uit de gemeente Schagen. "Een stukje van mij als moeder is die dag kapot gegaan", zei ze.

Verschonen

De moeder vertelde dat haar zoontje veranderde "in een schichtig angstig mannetje" en vaak moest huilen. "Voor lange tijd liet hij niet eens toe dat zijn vader hem verschoonde." Tegen de verdachte, die het seksueel betasten van het geslachtsdeel van het jongetje heeft bekend, zei ze: "Jij hebt vast gedacht dat doordat hij niet kon praten jouw daden niet bekend zouden worden, maar dan heb je het mis."

In haar verklaring vertelde ze over de reacties die ze op sociale media over zich kreeg uitgestort. "We zijn als ouders weggezet alsof wij hier schuld aan hadden." In de reacties las ze onder meer dat de ouders zelf straf verdienen: 'een kind ruilen voor een wijntje'. "Victim blaming is niet iets wat je er nog bij kan hebben. Het maakt dat je je eenzaam voelt in het slachtofferschap."

'Geen straf is hoog genoeg'

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis. Ook in de zaak tegen medeverdachte Marco H. (38) uit Alkmaar die beelden van het misbruik ontving. Over de straf zei de moeder: "Voor het leed dat jij ons kind hebt aangedaan is geen enkele straf hoog genoeg. Wat voor ons genoeg is: jij bent betrapt, gepakt, zit vast, iedereen kent jouw naam en hopelijk kun jij geen slachtoffers meer maken."

ANP