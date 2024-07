Zestien jaar cel en tbs voor Dennis van E. die vrouw dood liet bloeden na gedwongen abortus

De 52-jarige Dennis van E. is maandagmiddag veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft Van E. schuldig bevonden voor moord op een baby en dodelijke mishandeling van de moeder.

Dennis van E. en zijn vriendin, de 32-jarige Braziliaanse Patricia Oliveira dos Santos, waren in verwachting van een jongetje. Uit een lange reeks berichten aan de vrouw bleek dat Van E. daar helemaal niet op zat te wachten.

Geïmproviseerd

Toen de vriendin van Van E. 32 tot 37 weken zwanger was, heeft hij haar gedwongen tot een geïmproviseerde abortus. "Uw plan was duidelijk, de foetus moest dood", aldus de rechtbank.

De moeder nam onder dwang op internet bestelde abortuspillen in. Ook nam ze cocaïne, MDMA en alcohol. Door de middelen scheurde haar baarmoeder en bloedde de vrouw dood in de woning van de verdachte in Diemen. Het kind liet ook het leven.

De straf die Van E. heeft gekregen is net zo hoog als de eis van het Openbaar Ministerie.