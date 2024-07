Twintig jaar cel en tbs voor fatale steekpartij in hulpcentrum Leiden

De 39-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Leiden op 14 juli vorig jaar is veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Den Haag liet vrijdag weten dat moord en poging tot moord is bewezen.

Tareq S. wordt verantwoordelijk gehouden voor het doodsteken van een 66-jarige baliemedewerker bij Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn, in het centrum van de stad. Twee hulpverleners die er werkten, raakten gewond bij de steekpartij.

'Hij heeft koelbloedig gehandeld'

De uitspraak is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van S. had gevraagd om geen gevangenisstraf op te leggen, omdat de man ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Volgens de rechter was hij psychotisch en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar, maar was er wel degelijk sprake van een plan en een motief.

S. had financiële problemen en zou zich onvoldoende geholpen hebben gevoeld door de stichting VluchtelingenWerk, gevestigd in het hulpcentrum. De manier waarop hij de slachtoffers aanviel, was doelgericht, volgens de rechter: "Hij heeft koelbloedig gehandeld. Het was zijn opzet om de drie slachtoffers te doden."

ANP