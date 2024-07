Rotterdammer probeert met meisje (5) op achterbank op politieauto in te rijden

Een 30-jarige man uit Rotterdam is zondagavond aangehouden voor poging tot doodslag, omdat hij met zijn auto probeerde in te rijden op een politiewagen. Bij zijn aanhouding bleek ook nog eens dat op de achterbank van zijn voertuig een 5-jarig meisje zat.

Volgens de politie negeerde de man ter hoogte van Etten-Leur in Noord-Brabant een algemene voertuigcontrole. Hij reed vervolgens opzettelijk in op een politieauto, "die de manoeuvre kon ontwijken", zo laat de politie weten. Na een achtervolging kon hij met hulp van de Belgische politie worden aangehouden in Antwerpen.

Als de politie vooraf had geweten dat de man een kind in zijn auto had zitten, "was natuurlijk nooit zo de achtervolging ingezet", zegt een politiewoordvoerster. Het meisje bleef volgens haar ongedeerd. De man wordt verhoord.

ANP