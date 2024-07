Politieachtervolging eindigt in dubbele crash in Den Haag

Tijdens een politieachtervolging in Den Haag hebben zaterdagmiddag twee aanrijdingen plaatsgevonden. Een politieauto die op weg was naar de achtervolging botste op een personenauto. Daarnaast ramde de verdachte met zijn auto een politieauto in een poging om te ontsnappen.

Volgens de politie raakte bij de aanrijdingen niemand gewond, al is een inzittende van de personenauto voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

De achtervolging begon toen de politie een 26-jarige man in een auto wilde aanhouden op verdenking van het bezit van verdovende middelen. De verdachte reed op hoge snelheid en tegen het verkeer in weg.

Gevlucht

Uiteindelijk werd hij klemgereden, waarna hij met zijn auto een politieauto ramde. Daarna vluchtte hij de auto uit en kon hij worden ingerekend. Dat was bij de Dedemsvaartweg in het stadsdeel Escamp.

ANP