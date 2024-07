Agent springt plots achterop bij Mike, samen zetten ze achtervolging in: 'Net een film'

Hij noemt zichzelf niet zo, maar voor zijn omgeving is Mike Mulder (31) uit Beverwijk een held. De tattoo-artiest nam woensdagochtend een agent achterop en samen grepen ze een overvaller in de kraag. "Het was echt bizar", vertelt hij zaterdag tegen Hart van Nederland.

Die bewuste ochtend rijdt Mike op zijn motor naar zijn tattoostudio. Onderweg ziet hij ineens dat een jongen met een bivakmuts op over de stoep rent en in zijn kraag wordt gegrepen. Hij blijkt een verdachte te zijn van een overval aan de Used Products aan de Breestraat in Beverwijk.

Achter tweede verdachte aan

De politie komt snel ter plaatse en houdt de verdachte aan. Dan hoort hij dat er nog een tweede verdachte op de vlucht is en wat zijn signalement is: een zwarte hoodie met een spijkerbroek. Mike twijfelt geen seconde en stapt op zijn motor om deze tweede verdachte te gaan zoeken.

"Het was een moment van verstandsverbijstering. Ik wilde die tweede verdachte hebben", zegt Mike. Hij lapte vervolgens alle verkeersregels aan zijn laars. "Ik dacht: hij kan nooit ver gekomen zijn. Ik reed over stoepen, door rood licht en over terreinen waar je niet eens mag fietsen."

Agent achterop

Dan komt een agent aan rennen die roept dat Mike moet stoppen. "Ik dacht dat hij mij aan wilde houden, maar toen vroeg de agent of hij achterop mocht." Het was vanaf dat moment net een film, aldus Mike.

"De agent sprong achterop en gaf aanwijzingen waar ik naartoe moest." De agent stond via een oortje in contact met de politiehelikopter en kreeg net door dat de verdachte van outfit gewisseld had. Die zwarte hoodie had hij ingewisseld voor een felgeel shirt en de spijkerbroek was een sportbroek geworden.

Dan ziet Mike hem ineens staan, en gaat het heel snel. "Ik zet de motor op de stoep neer en de agent stapt af. Daarna sloeg hij de verdachte in de boeien." Agenten hebben Mike daarna hartelijk bedankt voor zijn actie. "Maar ik zie het als mijn plicht. Het is voor mij heel normaal en ik voel me dan ook geen held."