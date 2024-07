Grote zorgen om veroordeelden die straf niet kunnen uitzitten door tekort gevangenispersoneel

De politiebond NPB pleit voor een plan om ex-bewaarders weer in te zetten bij het beveiligen van gevangenissen en huizen van bewaring, dat meldt De Telegraaf maandag. Zo'n 2000 veroordeelden lopen vrij rond in het land, omdat ze wegens een tekort aan gevangenispersoneel niet in een cel worden geplaatst.

Bij de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ingrid Coenradie (PVV), gaan de verhalen van nabestaanden en slachtoffers "door merg en been". "Ook ik krijg buikpijn van deze situatie, vooral vanwege de impact die dit heeft op slachtoffers", zegt ze desgevraagd tegen de krant.

Volgens Nine Kooiman, voorzitten van NPB, mogen justitieorganisaties niet genoeg meepraten bij het aanpakken van personeelstekorten: "Je zou met de hele keten moeten kijken waar de knelpunten zitten. Dat mis ik", aldus Kooiman.

'Je wil dat daders gestraft worden'

De klachten gaan met name over personeelstekorten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die over de gevangenissen gaat. Die tekorten zorgen ervoor dat veel veroordeelden hun straf nog niet kunnen uitzitten. Dat treft de moraal bij de politie, zegt Kooiman. "Je wil dat daders gestraft worden." De bondsvoorzitter is bang dat ook de bereidheid om aangifte te doen daalt.

Korpschef Janny Knol reageert op X: "Het is uiterst pijnlijk maar tegelijk een gegeven dat de keten niet meer in staat is om iedereen die een straf moet uitzitten in detentie te krijgen. Ik ben blij dat dit nu op tafel ligt, want het biedt ook kansen om met elkaar te zoeken naar oplossingen."

De DJI schreef in mei dat er vorig jaar continu ongeveer duizend vacatures openstonden. In totaal werken zo'n 15.800 mensen bij de dienst.

Hart van Nederland - ANP