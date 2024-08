Nederlanders betalen fors voor internet: zo bespaar je op je abonnement

Nederlandse consumenten betalen gemiddeld meer voor hun internetabonnement dan mensen in andere Europese landen, meldt prijsvergelijker Pricewise. De kosten voor internet thuis kunnen flink oplopen, vooral als je gebruik maakt van snelle verbindingen of uitgebreide pakketten.

Een thuisabonnement voor internet met een snelheid van 100 Mbps kost in Nederland gemiddeld 43 euro per maand of 516 euro per jaar. In Italië kost zo'n zelfde abonnement 29 euro per maand, in Spanje en Frankrijk zo'n 30 euro per maand en in Luxemburg 35 euro. Duitse consumenten betalen iets meer dan 39 euro en Belgen zijn ruim 41 euro kwijt. In Polen en Roemenië is een internetabonnement het goedkoopst met respectievelijk 11,35 euro en 11,99 euro per maand.

Gelukkig zijn er diverse manieren om op deze vaste lasten te besparen, zonder in te leveren op de kwaliteit van je internetverbinding. Hieronder vind je enkele praktische tips:

1. Vergelijk internetaanbieders regelmatig

Internetaanbieders veranderen regelmatig hun prijzen en aanbiedingen. Door jaarlijks de verschillende aanbieders te vergelijken, kun je mogelijk overstappen naar een goedkopere aanbieder. Websites zoals Pricewise en Independer bieden handige vergelijkingsmogelijkheden.

2. Bundel je diensten

Veel aanbieders bieden kortingen aan als je meerdere diensten, zoals internet, televisie en telefonie, bundelt. Dit kan aanzienlijk schelen op je maandelijkse kosten.

Kijk ook of je mobiele abonnement bij dezelfde provider voordeliger kan zijn in combinatie met je vaste internet. Soms krijg je andere voordelen, zoals extra data of een ruimer pakket aan televisiezenders.

3. Verlaag je snelheid

Vraag jezelf af of je echt de hoogste snelheid nodig hebt. Voor standaard internetgebruik zoals surfen, streamen en e-mails checken, is een snelheid van 50 Mbps vaak al voldoende. Het verlagen van je snelheid kan je abonnementskosten verlagen.

4. Koop je eigen modem en router

De meeste providers verhuren modems en routers tegen een maandelijks bedrag. Op de lange termijn kan het voordeliger zijn om zelf een modem en router aan te schaffen. Naast dat dit je kosten bespaart, geeft het je ook meer controle over je netwerkapparatuur.

5. Kijk naar kortingen en promoties

Veel aanbieders bieden tijdelijke kortingen aan nieuwe klanten. Dit kan variëren van een paar maanden gratis internet tot een vaste korting gedurende het eerste jaar. Maak gebruik van deze promoties, maar let wel op de voorwaarden en eventuele prijsverhogingen na de promotieperiode.

Ondanks de hoge prijs is de kwaliteit van het internet in Nederland zeker niet het beste van Europa. Volgens een onderzoek van hostingbedrijf VPS Server staat Nederland in de Europese top tien op de zesde plek. De top vijf bestaat uit IJsland, Spanje, Roemenië, Frankrijk en Luxemburg, waarbij een abonnement alleen in IJsland meer kost dan in Nederland.

Hart van Nederland/ANP