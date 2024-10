Vakbond eist bij hoofdkantoor UWV uitleg over 'chaos' met uitkeringen

Vakbond FNV eist opheldering bij het hoofdkantoor van uitkeringsinstantie UWV in Amsterdam over de "WIA-chaos". Het UWV heeft WIA-uitkeringen, die mensen krijgen omdat zij arbeidsongeschikt zijn, jarenlang verkeerd berekend. Dat kwam eerder naar voren tijdens een debat in de Tweede Kamer. Bij de actie zijn tientallen leden van de vakbond aanwezig.

De actie begon om 10.30 uur. Een aantal is in gesprek met een afgevaardigde van de raad van bestuur van het UWV. De vakbond wil dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid komt voor mensen die mogelijk gedupeerd worden door de verkeerde berekening van de WIA-uitkeringen. "Het kan niet langer zo doorgaan dat mensen maandenlang in onzekerheid verkeren over hun inkomen, terwijl de fouten zich opstapelen", stelt een woordvoerder.

'Complexe opgave'

Een woordvoerder van het UWV snapt dat er zorgen zijn bij cliënten en dat de instantie die zorgen deelt. "We staan als UWV voor een grote opgave in een complexe situatie als het gaat om wet- en regelgeving." Hij verwijst onder meer naar de Algemene Rekenkamer, die vorig jaar concludeerde dat de WIA te complex is.

ANP