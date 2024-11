Tienduizenden mensen geraakt door fouten met uitkeringen van UWV: 'Buitengewoon naar'

Een "fors aantal" mensen, tussen de 25.000 en 50.000, zijn getroffen door fouten die uitkeringsinstantie UWV heeft gemaakt met WIA-uitkeringen, zegt minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). "Het is vooral voor die mensen zelf buitengewoon naar en vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen dat we over een hersteloperatie van deze omvang moeten nadenken."

Eerder eiste de vakbond al uitleg bij het UWV-kantoor over de fouten, is te zien in bovenstaande video.

De uitkeringsinstantie heeft voor het eerst een schatting gegeven van het aantal mensen dat geraakt is door de fout berekende uitkeringen. Eerder ging rond dat het om 80.000 mensen zou gaan, maar het zijn nog steeds "heel veel mensen" die hiermee te maken hebben, erkent de bewindsman.

Het UWV berekende WIA-uitkeringen jarenlang verkeerd, waardoor mensen te veel of juist te weinig hebben gekregen. In ongeveer de helft van de gevallen zou er te veel, en in de andere helft te weinig zijn uitgekeerd. Maar ook dat is volgens Van Hijum nog onzeker. Het is "een tijdrovende operatie" om erachter te komen bij wie precies fouten zijn gemaakt, aldus de minister. "Eigenlijk moet je situatie voor situatie nagaan."

"We stellen alles in het werk om dit zo spoedig mogelijk boven water te krijgen en tot een herstelaanpak te komen die recht doet aan hun situatie", belooft de minister. "Dat moet zo snel mogelijk, maar dat moet ook zorgvuldig." Begin volgend jaar verwacht hij meer duidelijkheid te hebben over de concrete aanpak. Wanneer mensen die te weinig uitkering ontvingen hiervoor worden gecompenseerd, wordt dan pas duidelijk.

Onuitvoerbaar

De WIA is volgens Van Hijum onuitvoerbaar geworden. Hij wil de uitkering simpeler maken, ook omdat het UWV het op deze manier niet aankan. Een belangrijke commissie deed begin dit jaar een reeks aanbevelingen om het stelsel te herzien, maar dat zal jaren duren en is bovendien een zeer kostbare operatie.

ANP