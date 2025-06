Sigaretten meenemen uit het buitenland? Dit zijn de regels

Een slimme bespaartruc draaide voor een Nederlands gezin uit op een dure vergissing. Na een vakantie in Turkije probeerden ze goedkoop ingeslagen sigaretten mee naar huis te nemen, maar bij de douane liep het mis. Ze werden betrapt en moesten bijna 2300 euro betalen. Maar wat zijn eigenlijk de regels voor het invoeren van sigaretten?

Het gezin werd na aankomst op het vliegveld van het Duitse Münster apart genomen voor controle. Douaniers ontdekten tijdens de inspectie een opvallend grote hoeveelheid sigaretten. De sloffen zaten verstopt in koffers, zijvakken van tassen, rugzakken, handtasjes en zelfs in plastic zakjes, meldt het Turkse nieuwsplatform Sonhaber.

De sigarettenprijs is de laatste jaren flink gestegen, zoals ook te zien in de video bovenaan dit artikel.

Wat zijn de regels?

Wie deze zomer vanuit het buitenland naar Nederland reist, doet er goed aan om te weten hoeveel tabak en vapes je belastingvrij mag meenemen. De Belastingdienst hanteert hiervoor duidelijke regels, die afhangen van het land waar je vandaan komt. Om vervelende verrassingen aan de grens te voorkomen, zetten we de belangrijkste regels voor het invoeren van tabakswaren en e-sigaretten op een rij:

Reizen vanuit een EU-land of Noord-Ierland: Kom je uit een EU-land of Noord-Ierland, dan gelden er ruime vrijstellingen, aldus de Belastingdienst. Per persoon van 17 jaar of ouder mag je maximaal 800 sigaretten (vier sloffen), 200 sigaren, 400 cigarillo’s (kleine sigaren van maximaal drie gram) en 1 kilo tabak meenemen zonder extra belasting te betalen. Zo mag je bijvoorbeeld drie sloffen sigaretten en twintig pakjes shag van 50 gram meenemen; je blijft dan binnen de belastingvrije grens. Kom je uit een land buiten de EU, dan liggen de toegestane hoeveelheden aanzienlijk lager. Ook e-sigaretten of vapes mogen meegenomen worden voor eigen gebruik, maar handel erin is verboden.

Reizen vanuit een land buiten de EU: Reis je terug naar Nederland vanuit een land buiten de Europese Unie? Dan gelden strengere regels voor het belastingvrij meenemen van tabakswaren, aldus de Belastingdienst. Per persoon van 17 jaar of ouder mag je maximaal 200 sigaretten (één slof), 50 sigaren, 250 gram tabak of 100 cigarillo’s invoeren zonder extra kosten. Je mag ook een combinatie meenemen, zolang je binnen de toegestane hoeveelheden blijft. Stel: je bent op vakantie geweest in Cuba en neemt 30 sigaren mee (3/5 van het maximum), dan mag je daarnaast nog 2/5 van het sigarettenmaximum meenemen, bijvoorbeeld vier pakjes van 20 sigaretten.

Boete

Neem je meer tabak mee dan is toegestaan? Dan ben je verplicht dit aan te geven bij de douane. Op Schiphol betekent dat dat je de uitgang kiest met het bord 'Goods to declare/Aangifte goederen'. Over alles wat je boven de belastingvrije hoeveelheid meeneemt, moet je belasting betalen. Die kosten kunnen flink oplopen.

Voor één slof sigaretten betaal je in Nederland op dit moment al meer dan 100 euro aan btw, invoerrechten en accijns. Stel: je neemt 400 sigaretten (twee sloffen) mee vanuit Turkije. Dat is een land buiten de EU, dus je mag er maar 200 belastingvrij meenemen. De overige 200 moet je aangeven bij de douane en daarover belasting betalen. Doe je dat niet, dan kun je naast die belasting ook nog een boete krijgen.