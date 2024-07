Douane vindt bijna 8 miljoen illegale sigaretten, twee mensen aangehouden

De douane heeft woensdag bijna 8 miljoen illegale sigaretten aangetroffen in een loods in het Brabantse Someren. De sigaretten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Twee verdachten zijn aangehouden, meldt de douane donderdag.

De sigaretten werden door de politie gevonden terwijl ze onderzoek deden in de loods. Ze zaten in dozen zonder accijnszegel. Omdat de heffing van accijns een taak van de douane is, werd die ingeschakeld.

3,6 miljoen euro accijns

In totaal werden 22 pallets aangetroffen met 7.960.000 sigaretten. Als de partij op de Nederlandse markt was gekomen, zou de Nederlandse Staat ruim 3,6 miljoen euro aan accijnsinkomsten zijn misgelopen, aldus de douane.

In de loods en in de omgeving werden twee verdachten aangetroffen. Een 47-jarige inwoner van Helmond is aangehouden op verdenking van overtreding van de accijnswetgeving. Een 45-jarige man uit Polen werd aangetroffen met een grote hoeveelheid medicatie en een apparaat waarmee communicatie verstoord kan worden. Hij is aangehouden op verdenking van schending van de Geneesmiddelenwet en de Telecommunicatiewet.

Veel supermarkteigenaren waren bang dat bij de illegale handel van sigaretten zou toenemen door het antirookbeleid.

1:48 Buurtsupers verwachten minder omzet door antirookbeleid

ANP