Miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo's shag onderschept in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam heeft de douane een enorme vondst gedaan. Tijdens een controle onderschepte zij maar liefst 6 miljoen illegale sigaretten en 9000 pakjes shag, zo'n 4500 kilo in totaal. De illegale partij tabak is inmiddels in beslag genomen.

De aangetroffen sigaretten zijn de zogenaamde 'Illicit whites'. Deze sigaretten zijn op bepaalde plekken buiten de Europese Unie toegestaan, maar worden in Nederland niet als legitiem merk erkend. Als de vondst op de markt terecht was gekomen, had dat de Nederlandse staat 3,9 miljoen euro aan accijns gekost.

Speurhonden

De lading werd al op 20 juli gevonden, maar dit is nu pas naar buiten gebracht. Met behulp van speurhonden kwam de douane het illegale spul op het spoor. Waar de lading vandaan komt, is nog onbekend. Ook is er voor zover bekend nog niemand opgepakt.

Eerder voorspelde Jan Hein Sträter van brancheorganisatie van tabaksfabrikanten VSK bij Hart van Nederland dat illegale handel na de prijsstijging van tabak "helemaal door het dak zou schieten." Sinds het duurder worden van sigaretten, is ook het meenemen van een slof vanaf een vakantieadres een stuk populairder. Maar hier zijn wel strenge regels voor.