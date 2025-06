Ron kan door 'verzorgingsarmoede' geen shampoo kopen: 'Voel mij nietig'

Geen geld voor tandpasta, shampoo of deodorant omdat je nog maar net eten kunt kopen. Voor een op de vijf Nederlanders is het werkelijkheid. Vorig jaar was dat nog een op de zeven, dus het aantal arme Nederlanders neemt flink toe, lijkt het. Ron (60) uit Noord-Holland weet helaas maar al te goed hoe het is om te moeten kiezen tussen eten of verzorging.

De cijfers liegen er niet om. In een jaar tijd is er een behoorlijke toename, weet het Armoedefonds. Samen met Kruidvat lieten ze een onderzoek uitvoeren en een paar zaken springen eruit. "Opvallend is dat vooral jonge Nederlanders tot 35 jaar met een laag- of middeninkomen getroffen worden. Vier op de tien mensen die met verzorgingsarmoede kampt, heeft bovendien een fulltime baan", aldus het Armoedefonds.

'Klein en nietig'

Het fonds spreekt van een zeer zorgelijke situatie. “De flinke stijging van mensen in verzorgingsarmoede in slechts een jaar tijd is een duidelijk alarmsignaal." Deze vorm van armoede heeft ook emotionele gevolgen. "Zo geeft bijna een derde aan zich minderwaardig te voelen en voor ruim een op de drie voelt het niet kunnen kopen van dagelijkse verzorgingsproducten vanwege geldgebrek als falen. Dit resulteert niet alleen in stress, maar zorgt er zelfs voor dat een op de vijf bewust winkels vermijdt om de confrontatie van financiële beperkingen te voorkomen."

Ook Ron schaamt zich voor zijn situatie. “Ik loop sneller over straat, zodat mensen niet zien dat ik roos heb. Ik ruik niet lekker, ik zie er niet goed uit. Het maakt mij echt klein en nietig." Toch wil hij er anderen over vertellen. "Ik merk ook dat als ik erover probeer te praten, ik vaak word onderbroken. Toch blijf ik het proberen, ik wil er zonder schaamte over kunnen praten."