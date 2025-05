Honderdduizend kinderen hebben moeite op school door armoede

Honderdduizend kinderen in Nederland hebben moeite op school omdat ze in armoede opgroeien. Dat constateert het Jeugdeducatiefonds in een rapport dat vrijdag is verschenen. Het fonds noemt de situatie zelf "zorgelijk".

Oververmoeid zijn, geen bril of veilige speelplek hebben: veel kinderen in ons land ervaren dit door een gebrek aan geld en presteren hierdoor vaak minder goed op school, meldt het fonds. Ook ervaart één op de vier basisschoolleerlingen stress vanwege de armoede.

Kinderen moeten bijvoorbeeld op de grond slapen of hebben geen eigen bed. Vorig schooljaar vroegen scholen 229 keer een bed of bureau aan voor een leerling. Er zijn ook kinderen bij wie thuis niet genoeg eten is, ondanks het Programma Schoolmaaltijden. Daarnaast kreeg het fonds vorig schooljaar zeker 3000 aanvragen voor een fiets of fietsspullen voor leerlingen.

Dikke onvoldoende

Volgens het Jeugdeducatiefonds krijgt Nederland een "dikke onvoldoende" voor gelijke ontwikkelingskansen van kinderen. Er zijn ongeveer 28.000 kinderen in heel Nederland die geen bril dragen, terwijl ze die wel nodig hebben. Het fonds noemt dit "zorgelijk, want als je niet goed ziet, kun je ook niet goed leren".

Er komen steeds meer zorgaanvragen binnen voor kinderen met mentale problemen, voor wie geen speltherapie beschikbaar is.

Daarnaast hebben scholen met veel kinderen die opgroeien in armoede moeite met het werven van goede leerkrachten, vanwege de hoge werkdruk. Hierdoor krijgen veel scholieren niet gelijke kansen op een fijne toekomst.

ANP