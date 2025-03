Schoolreisjes steeds duurder, en dat is een 'zorgelijke ontwikkeling'

Op schoolreisje gaan, voor de meeste kinderen misschien wel de leukste dag van het schooljaar. Maar steeds meer basisscholen hebben moeite om de uitjes, excursies en schoolreisjes voor hun leerlingen te betalen. Vorig schooljaar investeerde het Jeugdeducatiefonds 3 miljoen euro in deze schoolreisjes. Dit jaar staat de teller al op 2,2 miljoen en moet het 'schoolreisseizoen' nog beginnen. Jeugdeducatiefonds ziet de aanvragen van scholen en de gevraagde bedragen afgelopen jaren flink stijgen.

In Amsterdam zijn ze daarom een samenwerking gestart om schoolreisjes zonder financiële drempels naar ARTIS te faciliteren en zo alle kinderen een schoolreisje te bieden. Donderdag gingen de eerste klassen naar de dierentuin, is te zien in bovenstaande video.

De kinderen zijn de eersten van in totaal 6000 leerlingen die de kans krijgen om op deze manier te dierentuin te bezoeken. De samenwerking loopt sowieso 3 jaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zorgelijke ontwikkeling

"We zien eigenlijk ieder jaar een toename in het aantal aanvragen", vertelt Fleur Kusters van het Jeugdeducatiefonds. "Het is een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk. Wij krijgen signalen van scholen dat ze steeds minder geld binnenkrijgen via de vrijwillige ouderbijdrage. Niet omdat de ouders dat niet willen, maar omdat het niet lukt."

Veel kinderen groeien op in armoede. Zij komen eigenlijk al nooit in een dierentuin of museum. Als ze dan deze excursies met school ook niet kunnen doen, ontwikkelen ze zich toch op een andere manier. Fleur Kusters

Daarnaast zijn ook de kosten voor vervoer toegenomen en is daardoor de reis ook duurder, gaat Kusters verder. "Een uitje is juist belangrijk voor de kinderen. Veel kinderen groeien op in armoede. Zij komen eigenlijk al nooit in een dierentuin of museum. Als ze dan deze excursies met school ook niet kunnen doen, ontwikkelen ze zich toch op een andere manier."