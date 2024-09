Kunnen kinderen nog wel op schoolreis? 'We springen voor miljoenen bij'

Schoolreisjes worden steeds duurder en ouders hebben tegenwoordig vaak minder te besteden. Basisscholen trekken steeds vaker aan de bel om de kosten van schoolreisjes en excursies voor hun leerlingen te dekken. Het Jeugdeducatiefonds ontvangt meer aanvragen en springt bij voor miljoenen euro's.

Liselore Berghman, directeur van Basisschool De Horizon in Amstelveen, vertelt over de maatregelen die haar school al langere tijd heeft moeten nemen: "We gaan op kamp met de fiets omdat de bus te duur is. Het Jeugdeducatiefonds heeft ervoor gezorgd dat er in ieder geval maaltijden zijn tijdens het kamp", legt ze uit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Niet alleen zijn de kosten voor uitstapjes gestegen, ook het dagelijkse leven van veel leerlingen is zwaar. "We hebben altijd extra brood in de vriezer, omdat veel kinderen geen lunch mee hebben. Ook betalen we nu voor alle schoolspullen."

Speciaal potje

De school probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, omdat anders een kamp of schoolreisje niet door kan gaan.

Berghman benadrukt hoe belangrijk deze ervaringen zijn voor de kinderen: "Je gunt ze zo'n onbezorgde week samen. We hebben zelfs een speciaal potje voor schoolreisjes en proberen via privémiddelen deze activiteiten mogelijk te blijven maken."

Meer aanvragen

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds is duidelijk over het belang van schoolreisjes en excursies. "Het kabinet erkent dat het systeem van de vrijwillige ouderbijdrage een belemmering vormt voor gelijke kansen, maar er is geen geld om dit aan te passen. Dat vinden wij ontzettend jammer", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Basisscholen kunnen bij het Jeugdeducatiefonds aankloppen voor financiële ondersteuning. Vorig schooljaar heeft het fonds meer dan 2500 schoolreisjes, kampen en excursies vergoed, waarmee meer dan 200.000 leerlingen blij konden worden gemaakt. Daar was ruim 3 miljoen euro voor nodig, flink meer dan het jaar ervoor toen er werd bijgesprongen met 1,7 miljoen euro.

Geen extra geld vanuit kabinet

Er komt geen extra geld beschikbaar vanuit het kabinet voor de dalende inkomsten uit de ouderbijdrage, zo laat staatssecretaris Mariëlle Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie weten aan Hart van Nederland. Het onderwijsbudget van het kabinet Schoof is volgens de staatssecretaris bestemd voor goed onderwijs. "Er is geen geld op de OCW-begroting om scholen te compenseren voor de dalende inkomsten uit de ouderbijdrage. En de regels rondom de ouderbijdrage ga ik niet aanpassen.” Paul benadrukt ook het vrijwillige karakter van de bijdrage. "Als ouders deze bijdrage niet betalen, mag dit geen gevolgen hebben voor het kind. Dat moet overal aan kunnen meedoen, ongeacht de portemonnee van de ouders."