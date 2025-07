Topdrukte verwacht op Schiphol, marechaussee waarschuwt voor langere wachttijden

De Koninklijke Marechaussee (KMar) waarschuwt mensen die via Schiphol reizen voor grote drukte de komende weken door de zomervakantie. Van 4 juli tot en met 31 augustus zullen in totaal ruim 5,8 miljoen reizigers de paspoortcontrole passeren, aldus de instantie.

Door de grote drukte kan het zijn dat mensen wat langer dan gebruikelijk moeten wachten. Mensen krijgen voor een soepele reis het advies om vooraf te bekijken of hun reisdocumenten nog geldig zijn en of er nog openstaande boetes zijn.

Tijdens het paasweekend was het ook al erg druk op Schiphol, zo is te zien in onderstaande video:

0:58 Topdrukte op Schiphol door start paasweekend

Paspoortcontrole

De KMar wijst er verder op dat minderjarige kinderen toestemming nodig hebben om te reizen. Mensen kunnen met een geschikt paspoort ook de automatische paspoortcontrole (eGates) gebruiken. Daarvan staan er 78 op Schiphol. "Hoe druk het ook wordt: wij doen geen enkele concessie aan de veiligheid op Schiphol", stelt majoor Michiel van Leeuwen, brigadecommandant Grensbewaking.

