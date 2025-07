Vakantie-uittocht vrijdag vroeg op gang, veel files richting zuiden

Op de Nederlandse wegen is vrijdagmiddag goed te merken dat ook in regio Midden de zomervakantie is begonnen. Kort na het middaguur stonden er al meer dan zestig files, om 14.00 uur was dat toegenomen tot 75 files met een totale lengte van zo’n 390 kilometer. Dat meldt de ANWB.

Vooral rondom Utrecht is het druk, met files op de A2 en A27 richting het zuiden. Ook op de A1 vanuit Amersfoort naar het oosten staat het verkeer vast. De ANWB telt in haar overzicht ook de N-wegen mee.

Het Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers die naar het zuiden reizen:

0:58 Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers: 'Steeds meer bosbranden, veel meer hitte en zelfs overstromingen'

Ook Vierdaagse zorgt voor file

Niet alleen de vakantie-uittocht zorgt voor drukte. Op de A73 tussen Boxmeer en Malden staat het verkeer stil vanwege de intocht van de 4Daagse in Nijmegen. Het populaire wandelevenement wordt vrijdag afgesloten met een feestavond, wat extra verkeersdrukte veroorzaakt.

Regio Midden is als laatste aan de beurt voor de zomervakantie. In het zuiden begon die op 5 juli, in het noorden een week later op 12 juli. Veel vakantiegangers trekken nu richting zuiden of oosten, wat vooral op vrijdagmiddag voor vertraging zorgt.

Hart van Nederland/ANP